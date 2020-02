Furnas abre comporta e nível do Rio Paraíba do Sul está elevado

Volta Redonda - Devido a abertura da comporta da usina hidrelétrica de Furnas, na represa do Funil, a Defesa Civil de Volta Redonda informou que o Rio Paraíba do Sul está com o nível de água elevado.

O órgão está monitorando a situação para amenizar possíveis impactos à população ribeirinha. O pico do fluxo de água se dará entre 15h30 e 16h, com volume de água liberada da represa do Funil de 200 metros cúbicos.

A população, principalmente a ribeirinha, deve ficar em alerta aos avisos da Prefeitura de Volta Redonda. Os locais com maior risco de inundações são: Ponte Pequetito Amorim (Beira Rio) e os bairros Parque Independência, São Luís, Dom Bosco e Barreira Cravo.

De acordo com a Defesa Civil todas as informações estarão disponíveis em todos os canais oficiais da prefeitura, como site, redes sociais. Em caso de emergência, ligue 199 e busque um ponto de apoio.