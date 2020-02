Furnas abre comporta pelo segundo dia consecutivo

Volta Redonda - A usina hidrelétrica de Furnas abriu a comporta da represa do Funil pelo segundo dia consecutivo. A vazão chega a 532 metros cúbicos de água por segundo no Rio Paraíba do Sul.



Durante da madrugada, em Volta Redonda, o nível do Rio Paraíba aumentou e provocou a interdição do tráfego de veículos e pedestres sob as pontes Pequetito Amorim, que liga o Niterói ao Aterrado e Dr. Murilo César, que liga o Aterrado à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Niterói.

Trânsito está interditado em trecho de rua que fica embaixo da Ponte Pequetito Amorim - Divulgação

As demais áreas de risco estão sendo monitoradas pela Defesa Civil de Volta Redonda que está em alerta para amenizar possíveis impactos.



É importante que a população ribeirinha fique atenta aos avisos da Prefeitura de Volta Redonda. Em caso de emergência, ligue 199 e busque um ponto de apoio.