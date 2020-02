‘Fiscaliza VR’ atende mais de 22 mil ocorrências em um ano

Volta Redonda - O ‘Fiscaliza VR’, utilizado pela Prefeitura de Volta Redonda para aproximar o Poder Público da população e identificar as necessidades mais urgentes do município, está completando um ano.



Nesse período, foram atendidas 22.056 ocorrências, principalmente de iluminação pública, que representa quase um quarto (24,6%) das demandas, poda e retirada de árvores (6,8%) e capina e roçada (4%).



Pelo último levantamento, cerca de 13.716 voltarredondenses já haviam baixado o aplicativo e se cadastrado. Após o cadastro, o usuário só precisa tirar uma foto da demanda que ele identificou e usar o aplicativo para encaminhá-la à prefeitura. Ele poderá, depois, acompanhar o andamento de sua solicitação, e saber quando e como será atendida.



De acordo com Isabela Britto, diretora de Modernização e Inovação da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), o aplicativo aproxima o cidadão da administração, fazendo com que milhares de olhos fiquem atentos ao que ocorre na cidade.



“O aplicativo estabelece um diálogo transparente com o cidadão. Além de informar sobre um problema, o voltarredondense acompanha o que é feito. Pelo lado do poder público, esse instrumento é de grande auxílio na identificação de necessidades planejamento de ações”, afirma Isabela.



Até o momento, os bairros que mais registraram ocorrências no Fiscaliza VR foram Retiro, Água Limpa, Santo Agostinho, Vila Santa Cecília e Conforto. No total, foram registradas 32.191 ocorrências, das quais 22.056 foram atendidas, 9.112 estão em atendimento e 1.023 foram recusadas, por se tratar de assunto que escapa à área de atuação da prefeitura.



Como funciona

Ao acessar o aplicativo, que pode ser baixado nas lojas de aplicativos para Android ou IOs ou através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/fiscalizavr, o cidadão poderá registrar sua manifestação como anônimo ou se cadastrando no sistema.



Em seguida, poderá escolher a subcategoria relativa ao problema. O cidadão irá descrever o problema, indicar o bairro da ocorrência e ponto de referência. Ele também poderá, caso queira, anexar uma foto da ocorrência.



A manifestação será recebida pela CAU e enviada para a secretaria responsável, que irá informar ao usuário toda vez que houver alguma ação movida para resolução do problema.



O prazo de resposta será de até 48h para todas as manifestações, para que elas sejam pelo menos respondidas ao cidadão quanto ao seu andamento e sobre os próximos passos para que ela seja atendida.



Tanto pelo aplicativo quanto pelo site, o cidadão tem um perfil no qual pode ver todas as suas ocorrências criadas de forma individualizada, além de fazer a gerência sobre elas. O cidadão poderá ainda acompanhar registros de outras pessoas, clicando no ícone Apoiar, no formato de uma mão indicando sinal positivo.



Em cada registro, é exibido o número do protocolo, a data de abertura e o tipo da solicitação, a quantidade de visualizações e de pessoas que estão acompanhando o registro, além de foto do problema quando for disponibilizada pelo cidadão.



O cidadão irá receber notificação no celular e por e-mail toda vez que a demanda dele tiver uma movimentação. Ele também receberá uma ligação da CAU (Central de Atendimento Único) pedindo a avaliação do serviço prestado.