Telecentros Comunitários de Volta Redonda estão com inscrições abertas

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para o curso de informática nos Telecentros de Volta Redonda e ao todo são 320 vagas, sendo 40 por unidade. O curso tem duração de quatro meses.



Os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) ou uma unidade do ‘Prefeitura Mais Presente’. O aluno deve ter mais de 10 anos e ter o ensino fundamental completo.



“A ideia dos Telecentros Comunitários é levar para as pessoas que não têm acesso à inclusão digital uma oportunidade de conhecer esse universo e aprimorar conhecimentos que servem para auxiliar num ambiente profissional”, o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton da Silva.



Segundo o secretário, a iniciativa de ofertar a oficina de informática possibilita incluir a população nos recursos digitais.



“O curso proporciona sociabilidade, convivência, além do aprendizado de coisas novas”.



O gestor do Telecentro, Gustavo Pontes, contou que os locais em que o curso acontece são: CRAS Vila Rica (Praça Céu), Prefeitura Mais Presente do Siderópolis e do Jardim Ponte Alta, e nos CRAS Siderlândia, Nova Primavera, Caieiras, Santa Cruz e Rústico.



“A pessoa deve comparecer as unidades com documento de identificação e comprovante de endereço, as vagas são limitadas e por ordem de chegada”, explicou Gustavo.