Residentes do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful participam de formatura

Volta Redonda - Desenvolver conhecimento e aplicar o aprendizado para promover saúde e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Com este objetivo, 11 residentes concluíram o Programa de Residência Médica, nesta segunda-feira, dia 17.



O programa é uma parceria entre o Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), Secretaria de Saúde de Volta Redonda, Ministério da Educação, com apoio do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa).



Atualmente o HMMR oferece residência médica em quatro especialidades: Cirurgia Geral, Pediatria, Medicina da Família e Comunidade e Clínica Médica. Durante a cerimônia de entrega dos certificados, o diretor técnico da unidade, Hugo Barcelos, ressaltou a importância da integração entre a universidade e o hospital.



“Assumimos a gestão do HMMR no fim de 2018, sabendo que todo o período de adaptação é desafiador, mas superamos os primeiros meses de grandes mudanças contando com a parceria de cada um que integra nossa estrutura. Temos um imenso orgulho de contribuir e fazer parte da formação desses novos especialistas que, sem dúvida, receberam toda a base para prestarem um serviço de excelência a nossa população”, afirmou.



No Programa de Residência Médica oferecido pelo HMMR, os residentes passam por uma formação que varia entre dois ou três anos, dependendo da especialidade, e são supervisionados por um especialista da área.



Para a coordenadora de Residência Médica do HMMR, Eliane Camargo de Jesus, o período representa um marco profundo no perfil profissional do futuro médico.



“Ao trabalhar no SUS, o médico se torna um profissional mais humano e aprende a lidar com possíveis dificuldades das condições estruturais da rede pública de saúde. Além da técnica em si, o profissional desenvolve a capacidade de iniciativa, aprimora o espírito crítico e internaliza preceitos e normas éticas”, explicou Eliane.



A coordenadora, Eliane Camargo de Jesus, ainda ressaltou que a Residência Médica auxilia a formação dos profissionais e beneficia a população.



“O médico responsável por supervisionar o residente é desafiado dia a dia e com isso precisa estar sempre atualizado, ele acaba estudando mais e todos saem ganhando, o médico recém-formado, o médico mais experiente e a população, que é assistida por profissionais mais qualificados.