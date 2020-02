Campanha incentiva doação de sangue para o período de Carnaval

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista, lançou a campanha “Neste Carnaval escolha o seu bloco: A, B, AB ou O e entre na nossa folia”.



O objetivo é garantir o estoque de sangue para os dias de festa. O lema quer chamar atenção da população para a importância da doação de sangue no período que antecede o Carnaval.



O feriado prolongado, com muitos viajantes nas estradas, historicamente, gera aumento no número de acidentes e, consequentemente, a demanda por sangue. O hemonúcleo do município atende a sete unidades hospitalares da região



“Com o feriado de Carnaval, infelizmente, o número de acidentes nas estradas tendem a aumentar e, com isso, o número de pessoas que precisam de hemotransfusão também. Nosso objetivo é manter o estoque de bolsas de sangue em um número satisfatório para atender às demandas que surgirem. Por isso, é tão importante a conscientização da população quanto à doação de sangue”, disse a coordenadora do Núcleo de Hemoterapia, Rosimere Herdy Guedes Cardoso.



O sangue coletado no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende o Hospital São João Batista, o Hospital Municipal Munir Rafful, o Hospital do Idoso e o Cais Aterrado, da Rede Municipal de Saúde, e os pacientes do Programa Unacom, no Hinja, em Volta Redonda; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

O Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h - Divulgação



No dia da doação é importante não estar em jejum; fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação; não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação; evitar fumar por pelo menos duas horas antes e depois da doação; e evitar ingestão de alimentos gordurosos.



Para doação é necessário apresentar documento com foto (em caso de menor de idade, é necessária autorização do responsável que pode ser adquirida no próprio hemonúcleo) e apresentar documento original da pessoa que assinou o documento; sentir-se bem, com saúde; ter entre 16 e 69 anos com peso acima de 50 quilos.