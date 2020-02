Jovens de Volta Redonda são capacitados no Rio Open de Tênis

Volta Redonda - Vinte e dois jovens que participam de atividades realizadas pela Prefeitura de Volta Redonda viajaram para o Rio de Janeiro, na manhã dessa quinta-feira, dia 20, para participar de uma capacitação no Projeto Rio Solidário para Produtores Mirins, no maior evento de tênis realizado no Brasil, o Rio Open de Tênis.



O prefeito Samuca Silva destacou que esses jovens são agentes transformadores da sociedade e meio onde vivem.



“Vocês são celebridades de Volta Redonda indo para o maior evento da América Latina. Se sintam prestigiados e aproveitem tudo como se fosse um dia de aula. É uma experiência riquíssima e talvez seja o maior evento que vocês vão conhecer. Mas ele pode ser apenas o primeiro, só depende de vocês. Olhem para cada detalhe e tragam para a vida de vocês. Quando voltarem, podemos conversar e implantar esses conhecimentos em nosso município”, disse o prefeito.



A capacitação, realizada graças a uma parceria entre a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude com a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), contará com interação com o organizador do Rio Open, visita por toda a extensão do evento com explicações gerais de como surgiu a ideia, sua importância econômica e empregabilidade no setor.



Depois de toda a teoria e prática, os jovens das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Ação Comunitária (Smac), da Fundação Beatriz Gama, da Coordenadoria Municipal de Prevenção as Drogas e da Coordenadoria da Juventude, estarão liberados para aproveitar o espaço, assistindo às partidas com os maiores nomes da modalidade na atualidade.

Carla Cristina Oliveira Raposo, 52 anos, moradora do bairro São João, mãe de Samuel Raposo, de 15 anos e aluno Colégio Getulio Vargas, estava feliz com a oportunidade que o filho teve.

“Ele foi escolhido para representar o Getúlio e está muito feliz. Ele joga tênis de mesa há dois anos e participar desse grandioso evento será o máximo. Ontem estávamos assistindo pela televisão o evento e vimos como tudo lá é maravilhoso. É uma oportunidade única para eles”, disse a mãe.

A secretaria municipal de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, ressaltou que esta é uma capacitação para que eles possam, futuramente, trabalhar com eventos esportivos.



“É uma grande oportunidade. Eles vão participar desse grande evento de nível internacional e terão contato com grandes atletas, além de conhecer toda estrutura organizacional”, concluiu a secretária.



O Projeto Produtor Mirim, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo levar jovens a conhecerem como se prepara os grandes eventos, desde a escolha do local, estruturas necessárias, tipo de público, trazendo ao jovem uma opção de renda extra. O programa é destinado aos jovens de 14 até 18 anos para vivenciar os bastidores de grandes eventos esportivos.



Para que os jovens possam participar da iniciativa é preciso ter interesse na área de produção, estar matriculado em escola da rede pública, mostrar interesse por áreas de marketing, publicidade, comunicação, cultural e esportiva. Os alunos receberão o transporte, lanche, kit produção, blusas e acesso ao evento.