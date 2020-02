Restaurante Popular de Volta Redonda terá almoço de carnaval

Volta Redonda - O carnaval está chegando e, para ajudar os clientes a entrar no ritmo dessa tradicional festa brasileira, o Restaurante Popular de Volta Redonda vai oferecer um almoço diferente, com decoração temática e cardápio especial.



A ação será nesta sexta-feira, dia 21, e está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que é a responsável pela gestão do restaurante.



O prefeito Samuca Silva lembrou da importância social que o Restaurante Popular representa e a de fazer com que os clientes se sintam acolhidos.



“É um espaço de socialização, de fortalecimento dos vínculos comunitários e, com certeza, serão momentos de reviver muitas lembranças. Enquanto as pessoas almoçam, escutam as marchinhas e trocam experiências. O Restaurante Popular é um espaço que estava fechado e, com recursos próprios, conseguimos reabrir e já servimos mais de 300 mil refeições em um ano”, comentou.



De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac, Aline Rodrigues, durante o almoço terá som tocando marchinhas e ornamentação de carnaval, com o objetivo de tornar o dia mais animado e atrativo para os clientes.



O cardápio do dia contará com mix de folhas, vinagrete, ovos, feijoada, farofa mista, arroz branco, laranja e suco de limão. Aline explica que a relação da feijoada com samba foi a motivação para escolha do cardápio.



"Historiadores dizem que no período Colonial as famílias das senzalas faziam pratos mais substanciais para se alimentarem e depois as panelas viravam instrumentos de percussão e embalavam as noites de samba”, contou.



O restaurante funciona em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura. O preço do café da manhã é R$ 1,50, sendo que 60 unidades são distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de rua cadastradas no Centro POP.



O almoço custa R$ 3,50, mas são disponibilizados 350 pratos para famílias inseridas no Bolsa Família e idosos ou pessoas com deficiência beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) a R$ 2,00 e ainda 50 unidades grátis para crianças até seis anos pertencentes às famílias em situação de rua cadastradas no centro POP.