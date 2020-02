Prefeito Samuca Silva discute ampliação do Senac RJ em Volta Redonda

Volta Redonda - Representantes do Senac RJ (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) se reuniram com o prefeito Samuca Silva nesta quinta-feira, dia 20, para apresentar o projeto de expansão da unidade de Volta Redonda.

A intenção é ampliar o espaço físico do Senac em pelo menos três pavilhões. Segundo o prefeito, uma mensagem será enviada à Câmara para propor a cessão do terreno para que o projeto seja desenvolvido.



“Acho que vai ser muito proveitoso para a cidade essa ampliação. Tenho uma ligação com o Senac, meu primeiro curso foi lá e tenho muito orgulho. Volta Redonda merece uma estrutura melhor”, explicou o prefeito, se colocando à disposição para ajudar no que for preciso.



“Somos a cidade que mais gerou emprego em 2019. O ‘Tarifa Comercial Zero’ também é um sucesso e faz a integração dos centros comerciais, facilitando a vida da população. Foram muitas inovações na cidade. Espero que essa seja mais uma”, afirmou Samuca.



De acordo com a equipe do Senac, 73% dos alunos saem direto para o mercado de trabalho. O diretor regional do serviço, Sérgio Ribeiro, disse que a ampliação da unidade colabora com o desenvolvimento da cidade.



“A intenção é trazer mais cursos que atendam as vocações de Volta Redonda, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Coisa que não estamos conseguindo com a atual estrutura”, disse Sérgio.