Bloco da Vida desfila na terça-feira de Carnaval em Volta Redonda

Volta Redonda - O Bloco da Vida irá desfilar na próxima terça-feira, dia 25, a partir das 19h, na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O bloco é maior do país voltado para a terceira idade.



Com 600 integrantes e quatro carros alegóricos, o bloco vai apresentar este ano, o samba enredo “Do Alto a Terra é Azul” e o tema central é o meio ambiente. Segundo a secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, esse será um momento especial para os integrantes do Bloco da Vida.



“Mais uma vez, demonstrando o respeito que este governo tem com a melhor idade, colocamos nosso bloco na rua, evidenciando o carnaval como uma ação legítima de cultura popular, feito principalmente por cidadãos que esperam durante todo ano por esta linda festa”, declarou a secretária.



Aline ainda destacou que o tema do samba enredo deste ano tem como objetivo levar à população uma reflexão.



“Este ano, nosso bloco da melhor idade vem trazendo um tema muito importante pra sociedade, o meio ambiente, que, quando é cantado através destes nossos componentes, demonstra que devemos sim refletir sobre nossas ações e o impacto delas na biodiversidade”, explicou.