Mancha escura chama atenção no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma mancha escura apareceu no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 21. O local onde a mancha surgiu fica perto de um setor onde a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realiza o descarte de resíduos industriais, no bairro Retiro.



A assessoria de comunicação da CSN informou através de uma nota que a empresa acionou um plano de emergência assim que soube do ocorrido. E afirmou ainda que acionou as autoridades ambientais responsáveis e que também está apurando as possíveis causas da alteração na água.



Nota da CSN na íntegra:



"A CSN informa que, por volta das 9h30 de hoje, foi identificada uma diferença de coloração no Rio Paraíba do Sul, próximo ao emissário principal da usina, em comparação com a coloração do Rio Paraíba do Sul. O Plano de Resposta de Emergência foi imediatamente acionado e a empresa está apurando a eventual existência de fontes que possam ter provocado esta alteração, ou ainda se a mesma foi provocada pelo represamento do efluente devido às fortes chuvas e ao elevado nível do rio. As autoridades ambientais foram notificadas."