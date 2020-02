Programa ‘Orgulho de Volta’ entrega obra de contenção no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda - O bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda recebeu neste sábado, dia 22, um investimento do programa ‘Orgulho de Volta’. Foi a entrega da obra de recomposição de muro de contenção na Rua Sargento Paulo Moreira.



O investimento no local, de acordo com a Prefeitura, foi de cerca de R$ 200 mil, sendo que esse valor faz parte dos R$ 3 milhões previstos para o ano de 2020 em contenção de encostas em diversos bairros de Volta Redonda.



Várias dessas obras que estão acontecendo foram reivindicações históricas das comunidades que foram incluídas no Orçamento Participativo. Segundo o prefeito Samuca Silva as obras de contenção são uma prioridade, porque garantem a prevenção de acidentes, e também mais segurança aos moradores.



“Em 2018, investimos R$ 2 milhões em contenções; no ano passado R$ 3 milhões; e esse mesmo valor será investido em 2020”, declarou Samuca Silva.



O prefeito também informou que o bairro Santo Agostinho vai receber outra obra de infraestrutura que já está licitada e deve começar no próximo mês. Será a implantação da nova rotatória de entrada e saída do bairro que vai melhorar a mobilidade urbana e a segurança na localidade.



No Santo Agostinho, além da recomposição do muro, que apresentava problemas estruturais e faltava o revestimento, o piso da servidão acima da contenção, que dá acesso às moradias, também foi recuperado.

“Além de evitar o deslizamento de terra, o trabalho executado tem o objetivo de inibir o descarte de entulho, prática comum antes da intervenção da prefeitura. Deixando o lugar bonito, pretendemos mobilizar a comunidade para cuidar do espaço, utilizando para lazer e convivência”, afirmou o presidente do Furban, Ronie Oliveira.



O vereador Rodrigo Furtado, cuja família é moradora do bairro, comentou sobre a execução da obra.



"A recuperação desta contenção era uma reivindicação antiga da comunidade. O trabalho realizado pela prefeitura foi de prevenção de acidentes", disse o vereador. A equipe do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) realizou também a limpeza no local e a revitalização da área de convivência anexa ao muro com a intervenção do programa VR Colorida.

A moradora Lenita Dolores Rosa, vizinha da praça há quase 50 anos, foi acompanhar a entrega oficial da obra.



“É uma tranquilidade ver essa obra concluída. Além disso, a pintura colorida trouxe beleza para o bairro”, falou Lenita.