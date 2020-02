Estudante de Medicina de Volta Redonda morre na Argentina

Volta Redonda - A estudante de Volta Redonda Carolayne Souza, de 22 anos, morreu na quarta-feira de Cinzas, dia 26, na Argentina. A jovem estudava medicina na Universidade Nacional de Rosário e morava no local desde o final de 2017.



De acordo com a família, a jovem enfrentava um quadro de depressão e no último dia 17, teria ingerido uma grande quantidade de remédios com bebidas alcoólicas. A estudante foi socorrida por amigos e levada para o hospital de Rosário, onde permaneceu internada, mas o seu quadro se agravou na segunda-feira, dia 24. E na tarde desta quarta-feira, dia 26, ela morreu em consequência de embolia pulmonar e parada cardíaca.



Os pais da estudante, Devanil e Carmem conseguiram comprar as passagens para Argentina com o apoio de uma igreja evangélica do bairro Vila Mury, mas a família não tem condições financeiras para realizar o translado do corpo da filha.





Caixa Econômica Federal

Francine de Souza Eliziario (irmã de Carolayne)

Agência 4018

Conta 000661-1

Operação 013

Por este motivo foi criada uma vaquinha online https://www.vakinha.com.br/vaquinha/translado-de-corpo-argentina-brasil para arrecadar o dinheiro necessário. O valor do translado é de R$ 20 mil. Uma conta para realização de depósitos também foi disponibilizada, seguem os dados:Caixa Econômica FederalFrancine de Souza Eliziario (irmã de Carolayne)Agência 4018Conta 000661-1Operação 013