Volta Redonda tem mais de 300 vagas de emprego abertas

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda está com mais de 300 vagas de emprego abertas. Os interessados devem realizar um cadastro através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), na sede do ‘Na Hora’, no bairro Retiro.



De acordo com os dados apresentados nos últimos anos, Volta Redonda está se destacando na geração de emprego, tendo liderado por quase dois anos a abertura de vagas de trabalho em todo o Estado do Rio.



As vagas disponíveis no momento são para encarregado de obra; marteleiro; auxiliar de pessoal; vendedor de serviços; mecânico de automóveis; alinhador de automóveis; e operador de atendimento de telemarketing.



De acordo com o gestor do Na Hora, Almazyr Mattos, o Sine já realizou mais de dois mil atendimentos no último ano e os interessados podem realizar o cadastro na sede do ‘Na Hora’.



“O serviço é gratuito e quem estiver preparado e atender ao perfil da empresa contratante terá mais chance. Ainda lembro que, mesmo se o candidato não encaixar no perfil das vagas em aberto, o cadastro continua vigente e ele pode ser indicado para outra vaga futura caso se encaixe no perfil”, disse Almazyr.



O Na Hora fica na Avenida Antonio de Almeida, nº 46, Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Os interessados devem levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, identidade, PIS, CPF e comprovante de residência.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, ressaltou que desde 2017 a prefeitura está investindo na desburocratização e na melhora do ambiente de negócios. "Os números mostram que estamos no caminho certo. Volta Redonda fechou o ano de 2019 como a maior geradora de emprego do estado do Rio de Janeiro. E estamos atraindo mais empresas para gerar empregos e renda pra população", ressaltou Samuca.