Voltaço vai receber o Macaé na estreia da Taça Rio

Volta Redonda - Na Taça Guanabara, o fator casa fez a diferença e o Volta Redonda teve 100% de aproveitamento no Raulino de Oliveira, terminando o primeiro turno na vice-liderança do grupo B e no G4 da classificação geral.

E é este aproveitamento que o Esquadrão de Aço quer manter na Taça Rio, que terá início nesta sexta-feira, dia 28, quando o Voltaço recebe o Macaé, às 19h, no Raulino de Oliveira.

“No primeiro turno, conseguimos ter o controle das partidas que tivemos em casa, vencendo o duelo pela posse de bola e isso foi fundamental para conseguirmos as vitórias. E é exatamente isso que precisamos manter contra o Macaé e em toda a Taça Rio” falou o comandante Luizinho Vieira.

De acordo com o técnico, a presença da torcida também é um fato de extrema importância e aproveitou para fazer o convite ao torcedor.

“Mostramos que juntos somos muito mais fortes e esta parceria precisa continuar para a Taça Rio. O torcedor cantando e apoiando na arquibancada e o time brigando até o final pela vitória no campo. Desta maneira, vamos conseguir manter a boa campanha e seguir brigando pelas primeiras posições”, afirmou.

Promoção de ingressos

A diretoria tricolor preparou uma promoção de ingresso para as duas primeiras partidas do Volta Redonda na Taça Rio. Para o duelo contra o Macaé, os ingressos serão vendidos a preço único de R$10.

O torcedor que for ao jogo, ganhará desconto de R$ 10 na compra do ingresso do confronto entre Volta Redonda e Vasco, marcado para o próximo domingo, dia 8, às 16h, também no Raulino de Oliveira.