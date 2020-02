Volta Redonda - O translado do corpo da jovem de Volta Redonda, Carolayne Souza Eliziário, de 22 anos, que morreu na última quarta-feira, dia 26, na Argentina, na cidade de Rosário, será realizado nesta sexta-feira, dia 28.

De acordo com a família o valor de R$ 20 mil para o translado do corpo foi alcançado. Os familiares de Carolayne agradeceram as doações e compartilhamentos que foram feitos em tão pouco tempo.

“Pessoal gostaria de agradecer em nome da minha família a cada pessoa que nos ajudou e nos deu força nesse momento e claro agradecer a Deus porque sem ele nada disso seria possível e dizer que com a ajuda de todos vocês conseguimos os 20 mil para trazer nossa Carol. Que Deus retribua a cada um tudo que fizeram por nós, acredito que não exista palavra no mundo para expressar a nossa gratidão nesse momento”, declarou a prima Bionda Vigorito.

O corpo virá por via terrestre e a previsão de chegada é para próxima segunda-feira, dia 2. O velório deve acontecer na capela mortuária do Aterrado.

Os pais de Carolayne estavam na Argentina desde a última quarta-feira, dia 26 quando tiveram a ajuda de uma Igreja da Vila Mury para custear as passagens de avião. Eles retornam para o Brasil nesta sexta-feira, dia 28.