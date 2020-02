Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 28, foi assinada a ordem de serviço que dará início as obras do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares de Volta Redonda.

O local passará por uma reforma geral e após a conclusão da obra, o serviço será ampliado, aumentando em 50% o número de atendimentos. O prazo para conclusão dos serviços é de seis meses.

No local será feita a reestruturação do telhado, incluindo substituição da estrutura metálica e forro do teto, com serviço de impermeabilização; também será colocado um novo revestimento de paredes e piso e uma pintura geral.

O prefeito Samuca Silva afirmou durante a cerimônia que esse é o momento de Volta Redonda, onde os investimentos são feitos para quem mais precisa.

“A zeladoria é importante, é o que todo mundo vê. Só que mais importante que isso é ter um Restaurante Popular, é reformar o Centro de Alzheimer, é ter escolas com atendimento especializado. E tudo com recursos próprios. Isso mostra que nós fazemos uma gestão de eficiência”, disse Samuca.

O Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares oferece um conjunto de atividades variadas e interdisciplinares, com a finalidade de promover a convivência e ampliar as relações sociais, evitando assim, o isolamento social e a sobrecarga familiar.

As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece três refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias.

Prazo para conclusão da reforma é de seis meses - Divulgação

A assinatura da ordem de serviço desta sexta-feira, dia 28, foi realizada pelo Programa ‘Orgulho de Volta’. O secretário de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, também presente na assinatura, explicou que o Centro-Dia faz parte da política pública de assistência social da cidade.

“Assistência social não ajuda ninguém, ela é um direito garantido na constituição. Nós ajudamos as pessoas a acessarem seus direitos. Estar aqui hoje é muito importante, ainda mais sabendo da necessidade dessa reforma”, disse.

O Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares fica na Rua Quinhentos e Quarenta e Seis, nº 101, Jardim Paraíba.