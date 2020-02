Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube estreou com vitória no Raulino de Oliveira, na Taça Rio, nesta noite de sexta-feira, dia 28. O Esquadrão de Aço derrotou a equipe do Macaé por 1 a 0.

O artilheiro do Campeonato Carioca João Carlos marcou o gol da partida, no início do segundo tempo, aos 5 minutos. Logo depois o árbitro marcou um pênalti para o Macaé e o goleiro Douglas Borges fez a defesa da cobrança realizada pelo atacante Alexsandro. O jogador do Macaé que ainda teve um gol anulado aos 44, por impedimento.



Com a vitória, o Esquadrão de Aço mantém o 100% de aproveitamento no Estádio Raulino de Oliveira neste Estadual.