Funcionários realizam manutenção de Volta Redonda durante final de semana

Volta Redonda - Neste sábado, dia 29, diversos bairros de Volta Redonda receberam serviços de capina, roçada e retirada de entulho. Cerca de 300 funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) trabalharam e atenderam quase 30 localidades.



Entre os bairros que receberam os serviços de Infraestrutura estão Roma, Vila Mury, Água Limpa, Aterrado, Três Poços, Voldac, Beira Rio, Belmonte, Açude II, Ilha Parque, Eucaliptal, Pinto da Serra e Conforto, entre muitos outros. Além disso, a Rodovia Sérgio Braga e a Rodovia dos Metalúrgicos também foram atendidas.

Bairros de Volta Redonda passam por manutenção e limpeza - Divulgação

O secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Orestes, destacou e agradeceu a dedicação da equipe que está trabalhando.

“Quero agradecer a toda equipe da SMI pelo empenho. A gente sabe que manter a cidade limpa e em ordem é muito trabalhoso, mas eles seguem firmes e dedicados para atender a população”, disse o secretário.

O prefeito Samuca Silva também falou sobre a importância dos serviços de manutenção.



“Estamos trabalhando de forma incansável para manter a limpeza da cidade. Principalmente nessa época, com período de chuvas, em que os matos crescem muito rápido. Mas as equipes da SMI são muito dedicadas e fazem um trabalho constante no município”, disse o prefeito.