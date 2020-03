Aulas do Pré-Vestibular Cidadão tiveram início em Volta Redonda

Volta Redonda - Na noite desta segunda-feira, dia 02, teve início a semana de sensibilização da Escola MEP (Movimento Ética na Política). No centro da sala de aula os livros iluminaram o primeiro momento da acolhida realizado pelo professor Robson Oliveira aos estudantes do pré-vestibular cidadão.

Logo após a apresentação do professor, os alunos e equipe do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) foram saudados pelo Pe. Carlos Henrique, pároco da Comunidade Santo Antônio, que acolhe o Movimento.

Na sequência os estudantes ouviram a exposição dos professores Christian Leandro e Anderson Couto sobre estratégias e caminhos para o acesso às universidades.

No centro da sala de aula os livros marcaram o primeiro momento da acolhida - Divulgação

Voluntários do apoio do curso, ex - alunos e professores do dia também saudaram a nova turma. No encerramento da noite, dois estudantes emocionados comentaram na gratidão a oportunidade de estarem no MEP e a professora Juliana Resende, em nome da escola agradeceu a participação de todos.

A ‘Semana de Sensibilização’ segue até sexta, dia 06. Ainda participaram da aula inicial os integrantes do MEP: Davi Souza, Carolina Real, Ciro, Monique Sudario, Edinara Boff, Bianca Jones, Niele Morelli e Vitoria Fortini.