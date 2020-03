Voltaço conhece grupo e adversário da estreia na Série C

Volta Redonda - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite dessa segunda-feira, dia 02, como será a disputa da Série C de 2020. Além de divulgar as mudanças na segunda fase da competição, que agora será disputada sem o tradicional mata-mata, a entidade também definiu os grupos e a tabela.

O Volta Redonda está no grupo B, ao lado de Boa Esporte-MG, Brusque-SC, Criciúma-SC, Ituano-SP, Londrina-PR, Ypiranga-RS, São José-RS, São Bento-SP e Tombense-MG.

A estreia do Esquadrão de Aço na competição será fora de casa diante do Boa Esporte, nos dias 2 ou 3 de maio.

No que diz respeito as mudanças, a Série C será dividida em duas fases: Na primeira, como no ano passado, terá duas chaves de dez clubes em cada uma delas, com os quatro primeiros colocados se classificando para a sequência.

Na segunda fase, ao invés do mata-mata tradicional, a competição terá dois quadrangulares para definir os quatro times que conquistarão o acesso à Série B.

O quadrangular 1 será formado pelo 1º lugar do grupo A; 2º lugar do grupo B; 3º lugar do grupo A; 4º lugar do grupo B. Já o quadrangular 2 terá o 1º lugar do grupo B; 2º lugar do grupo A; 3º lugar do grupo B; 4º lugar do grupo A.

O técnico Luizinho Vieira destacou que a Série C está mais forte a cada ano e que em 2020, não será diferente.

“O grupo B tem boas equipes, mas o Volta Redonda entrará em campo buscando a classificação para o quadrangular. Já sobre as mudanças, no ano passado, em dois jogos, você atingia o objetivo do acesso, este ano, serão seis jogos. Particularmente, eu gostei, pois você tem uma margem maior na competição. Mas, basicamente, precisamos entender o Brasileirão Série C e conseguir colocar o Volta Redonda na briga por classificação”, declarou o técnico.

Confira a sequência de jogos do Volta Redonda Futebol Clube no primeiro turno da Série C de 2020:



Boa Esporte x Volta Redonda (F)

Volta Redonda x Ituano-SP (C)

Volta Redonda x Tombense-MG (C)

São José-RS x Volta Redonda (F)

Criciúma-SC x Volta Redonda (F)

Volta Redonda x Ypiranga-RS (C)

São Bento-SP x Volta Redonda (C)

Volta Redonda x Brusque-SC (C)

Londrina-PR x Volta Redonda (F)