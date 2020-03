Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 03, o Sol voltou aparecer em Volta Redonda, mas com períodos de céu encoberto. Mesmo com a ausência de chuva nas últimas horas, o Rio Paraíba do Sul continua com o nível elevado.

Até ontem, segunda-feira, dia 02, o nível do Rio Paraíba do Sul estava em 2,46m acima do normal, após chegar a 3,50m na madrugada de sábado para domingo.

Por conta do transbordo, regiões baixas da Avenida Beira Rio – sob as pontes Pequetito de Amorim, no Aterrado e Niterói, e ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, no Niterói, ainda permanecem interditadas nesta terça-feira, dia 03.

Rio Paraíba do Sul continua com o nível acima do normal - Divulgação

Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores de Volta Redonda devem se cadastrar, enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.