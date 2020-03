Volta Redonda intensifica limpeza de ruas durante o período de chuvas

Volta Redonda - Por conta das chuvas que atingem Volta Redonda desde o último sábado, dia 29, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão nas ruas avaliando e fazendo limpeza e outros serviços.



Nesta terça-feira, dia 03, foram realizados trabalhos de remoção de barro, lavagem, limpeza de córrego e a operação tapa-buraco, com apoio de três retroescavadeiras e seis caminhões.



“Iniciamos a Operação Guarda-Chuva com várias áreas da prefeitura para minimizar os transtornos provocados pelas fortes chuvas. O trabalho não para e estamos intensificando as limpezas nos bairros para melhorar o dia a dia do cidadão”, afirmou o prefeito Samuca Silva.



No bairro Retiro, as equipes realizaram retirada de barro na Estrada União e na Av. Antonio de Almeida, que também passou por uma lavagem. A raspagem de barro ainda foi feita na Rua Engenheiro Francisco Sabóia de Oliveira Barbosa, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama (FBG).



O barro acumulado após as chuvas também foi retirado na Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha, e em vários pontos do Santa Rita do Zarur.

Equipes estão nas ruas avaliando e fazendo limpeza e outros serviços - Divulgação



Os trabalhos desta terça-feira envolveram ainda a limpeza do córrego no Jardim Guarda Mor, no bairro Água Limpa. Na Vila Santa Cecília, as equipes atuaram na Rua 21, realizando operação tapa-buraco nas proximidades da via de acesso ao Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR).