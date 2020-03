Revitalização do Túnel 20, no bairro Água Limpa, está quase concluída

Volta Redonda - O Túnel 20, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda está passando uma revitalização que tem um investimento de R$ 1 milhão, de acordo com o governo municipal.



A obra está em ritmo acelerado e deve ser entregue à população no final deste mês de março. No local, já foi realizada rede de água, para evitar alagamentos que acontecem na área há 15 anos.



Ainda de acordo com informações do diretor-presidente do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Ronie Oliveira, também está sendo preparada a recomposição do solo com piso intertravado, que facilita na absorção de água de chuva e diminui impacto, e novas calçadas.



“Essa região do bairro Água Limpa é muito úmida, pois é uma área de muitas minas de água. Por isso escolhemos o concreto intertravado que, além de mais resistente, ajuda no escoamento. Estamos trocando grande parte do solo da Avenida Eloy Pereira Pimental e dentro do túnel. Também vamos realizar o projeto VR Colorida no local, levando mais cor e arte para a cidade”, disse Ronie.

Obra deve ser entregue à população no final deste mês de março - Divulgação

De acordo com o prefeito Samuca Silva a primeira parte da obra, a da rede de água, já se mostrou eficiente com as chuvas que assolaram a cidade neste início do ano.



“As pessoas que vivem nessa região sofrem há anos com alagamentos constantes. Conseguimos, com recursos próprios, fazer essa rede de água para dar vazão ao grande volume de chuva. E, mesmo com a grande quantidade de chuva que caiu na cidade, a rede suportou e não tivemos ocorrências no local”, disse o prefeito Samuca Silva.