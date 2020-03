Obras do ponto de ônibus na Paulo de Frontin são entregues para população

Volta Redonda - Os usuários e profissionais que atuam no transporte coletivo em Volta Redonda receberam a sétima parada de ônibus com piso de concreto armado do município, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.



O local recebeu nova pavimentação. O piso intertravado foi substituído por concreto armado, material mais resistente, com maior durabilidade. Com isso, os ônibus podem frear com mais segurança.



A troca do pavimento ocorreu em outras seis paradas de ônibus, no Centro e na Vila Santa Cecília. São elas o ponto da Light e próximo ao Posto JK, na Amaral Peixoto; pontos da Rodoviária (Avenida dos Trabalhadores e Nelson Gonçalves); ponto do Colégio Manoel Marinho; e ponto do Sider Shopping.

Ponto de ônibus recebeu nova pavimentação - Divulgação A obras entregues nesta, terça-feira, dia 03, estão dentro do Programa ‘Orgulho de Volta’ que está investindo em infraestrutura e ações que favoreçam a mobilidade urbana.

De acordo com o presidente do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, a substituição também gera economia.



“O concreto armado demanda menos manutenção e tem vida útil maior. É ideal para os centros comerciais”, falou Ronie.



Ainda segundo o presidente do Furban, o ponto em frente à Câmara de Vereadores, no Aterrado, e a parada no trevo do bairro Conforto serão os próximos a ganharem o novo piso.



O prefeito Samuca Silva também comentou sobre a melhoria, afirmando que, além da segurança para quem usa e opera o transporte público, os demais motoristas também serão beneficiados.



"O piso sem buracos evita que o motorista de ônibus pare fora do ponto e atrapalhe o trânsito”, disse, ressaltando que a fluidez do tráfego é imprescindível para melhora da mobilidade urbana.