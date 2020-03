Câmara de Volta Redonda rejeita pedido de impeachment do prefeito

Volta Redonda - Na noite desta terça-feira, na Câmara Municipal de Vereadores de Volta Redonda, foi rejeitado o requerimento enviado pelo vereador Carlinhos Santana que pedia a abertura de impeachment contra o prefeito Samuca Silva.



O autor do requerimento, Carlinhos Santana, de acordo com o Regimento Interno da casa, não participou da sessão, sendo substituído pelo suplente Marcelo Moreira.



A leitura do requerimento foi realizada na íntegra pelo vereador Washington Granato. Estiveram presentes na sessão diversos manifestantes contra e a favor do impeachment. A votação foi realizada e o pedido foi rejeitado por 13 votos contra e 8 votos a favor.



Votaram contra o impeachment: Edson Quinto, Fábio Bochecha, Fernando Martins, Francisco Novaes, Isaac Bernardo, Mauricio Pessoa, Marcelo Moreira (suplente de Carlos Santana), Laydson Cruz, José Augusto, Luciano Mineirinho, Paulo Conrado, Rodrigo Furtado,Vair Duré.



Votaram a favor do impeachment: Dinho, Granato, Jari, Neném, Pastor Washington, Rosana Bergone, Paulo do Raio-X e Tigrão.