Maestrina Sarah Higino irá reger orquestra no Uruguai

Volta Redonda - A coordenadora do projeto 'Volta Redonda Cidade da Música’, a pianista e maestrina Sarah Higino, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no próximo domingo, dia 8, irá reger a Orquestra Filarmônica de Montevidéu.



O concerto acontecerá nesta quinta-feira, dia 5, em um dos principais teatros do Uruguai, o Teatro Solís, em Montevidéu. Os ingressos para o evento já estão esgotados.



A apresentação da Orquestra Sinfônica de Montevidéu, liderada pelo público feminino, é resultado de evento que vem sendo debatido por músicos de diversos locais do mundo, desde 2018, durante simpósio no Uruguai.



Segundo a maestrina Sarah Higino, as compositoras desde esse simpósio começaram a questionar os motivos das orquestras do mundo terem poucas mulheres como regentes.



“Na ocasião, nos questionamos o motivo de as mulheres não estarem ocupando um lugar de destaque no pódio de uma orquestra”, explicou a maestrina Sarah Higino, acrescentando que o tema ganhou destaque entre compositores do mundo, resultando nesta apresentação.



De acordo com a maestrina, o município de Volta Redonda ganhou destaque no Simpósio quando um vídeo mostrando as realizações do 'Volta Redonda Cidade da Música' foi apresentado.



O projeto recebe anualmente, 4,5 mil alunos de escolas da rede municipal. Nas aulas de música, os alunos têm a oportunidade de conhecer os inúmeros instrumentos que compõem uma orquestra.



Segundo o professor Nicolau Martins, assim como a pianista Sarah Higino, o projeto é responsável pela formação de músicos de sucesso que atuam em diversas localidades do mundo.



“Temos ex-alunos em bandas, orquestras, lecionando, enfim, temos a honra de afirmar que nosso projeto foi o despertar de muitos jovens para a música”, concluiu professor Nicolau.