Polícia flagra homens furtando gasolina em Volta Redonda

Volta Redonda - Agentes da Polícia Militar flagraram na tarde de quarta-feira, dia 4, em Volta Redonda, dois homens furtando gasolina de uma moto. A motocicleta estava estacionada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na Beira-Rio, no Retiro.



A PM passava pelo local quando desconfiou dos suspeitos que estavam abaixados na moto. No momento em que os dois homens foram abordados pelos agentes, um deles conseguiu escapar e pular no Rio Paraíba do Sul para fugir dos policiais.



O outro homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Volta Redonda e vai responder por furto. O outro que fugiu ainda não havia sido encontrado até o momento desta publicação.