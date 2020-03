Volta Redonda Futebol Clube homenageia funcionárias

Volta Redonda - Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo, dia 08, a diretoria do Volta Redonda Futebol Clube homenageou todas as funcionárias do clube antes da bola rolar para a partida diante do Vasco.

As funcionárias entraram em campo e receberam das mãos do presidente Flávio Horta uma homenagem. Lea Léia Márcia Assis trabalha no Volta Redonda Futebol Clube há 13 anos e foi uma das homenageadas.

“Eu só tenho que agradecer a diretoria do Clube porque são pessoas do bem que zelam pelo trabalho que fazem. Eu gosto muito do meu emprego, do local onde trabalho. Nos sentimos valorizadas aqui. Sou muito feliz”, comentou a funcionária.