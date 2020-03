Operação asfalto de volta é intensificada, após período de chuvas

Volta Redonda - Com objetivo de acelerar os serviços de recapeamento asfáltico da cidade e aproveitando o bom tempo, a Prefeitura de Volta Redonda continua realizando as obras do programa Asfalto de Volta. Nesta segunda-feira, dia 09, equipes estiveram nos bairros Retiro, nas ruas 21 e 26 na Vila Santa Cecília, Rodovia dos Metalúrgicos e Três Poços.



As ações fazem parte do maior programa de asfaltamento da cidade que, em breve, contará com sete equipes de asfaltamento atuando simultaneamente em bairros diversos da cidade. O prefeito Samuca Silva assinou, recentemente, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho, no valor de R$ 15 milhões.

Com o tempo bom, obras do programa 'Asfalto de Volta' continuam - Felipe Carvalho



“Nós estamos retirando a camada antiga de asfalto, tratando o solo e colocando novos pavimentos. Não são simples operações de tapa buraco. Faço questão de deixar claro para a população que esses trabalhos irão acontecer de forma ininterrupta na nossa cidade, sendo assim, sem prazo para terminar. Com o fim das chuvas, estamos conseguindo avançar”, disse o prefeito.



Na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, a prefeitura segue realizando obras de construção de redes de drenagem, que vão permitir o menor acúmulo de água na via e, assim maior durabilidade do pavimento na pista. No local, serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões em asfaltamento.