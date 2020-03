Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda firmou durante o I Fórum de Secretários Municipais de Agricultura do estado, um convênio com a Emater Rio (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro).



A parceria que foi realizada através do programa Orgulho de Volta, prevê apoio técnico para a política de agricultura do município, por meio de escritório da empresa instalado na sede da Fundação Beatriz Gama (FBG), no bairro Retiro.



O fórum, realizado no Palácio Guanabara, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), no Rio de Janeiro, teve a participação do presidente da FBG, Davi de Araújo Silva, que assinou o documento que oficializa a parceria entre a Emater e Volta Redonda.



“A Emater tem um escritório, em funcionamento, dentro da FBG e passa a dar apoio técnico para a produção de hortaliças e mudas orgânicas da fundação, além de orientar o trabalho nas hortas comunitárias e produção urbana de Volta Redonda”, esclareceu.



O presidente da FBG, Davi de Araújo Silva acrescentou que a Emater vai aproveitar o perfil profissionalizante da FBG e vai ministrar curso de capacitação para produtores de hortaliças do município.



“Para isso, os técnicos da empresa podem aproveitar o espaço da fundação, que é uma fazenda de 140 hectares de terra”, ressaltou Davi.



O prefeito Samuca Silva lembrou que está em construção em Volta Redonda o primeiro Mercado de Orgânicos público do Estado do Rio de Janeiro. E também afirmou que o incentivo e a valorização à agricultura familiar em Volta Redonda são comprovados por números.



“Hoje, 30% da merenda escolar vem da agricultura familiar. Cada vez mais esse segmento vem crescendo e se fortalecendo e, em nossa gestão, estamos buscando promover novos investimentos para a agricultura”, destacou o prefeito.