Volta Redonda - Na noite desta terça-feira, dia 10, teve início o Ciclo de Capacitação para o Turismo, com a primeira aula sobre a História de Volta Redonda. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), na Biblioteca Municipal.



O Ciclo de Capacitação para o Turismo terá, ao todo, oito aulas – sendo seis aulas teóricas e duas práticas - sobre as fazendas históricas e cidade operária e núcleos originais.



As aulas são ministradas pelo professor de história Anderson Couto, também chefe de gabinete da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Os participantes serão certificados pela Fundação.



O secretário municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos e coordenador do Orgulho de Volta, Joselito Magalhães, destacou a importância da capacitação.



“Esta é uma iniciativa do município no sentido de fortalecer o turismo e divulgar os conhecimentos culturais da nossa cidade para toda a região. É mais uma etapa do Orgulho de Volta”, destacou.



Nas próximas palestras, o professor Anderson Couto vai abordar as primeiras ocupações territoriais, a história das fazendas de Volta Redonda, a cidade no contexto histórico do país e do mundo, entre outros temas.



A diretora de turismo da Smdet, Débora Cândido, comentou a segunda parte do Ciclo de Palestras sobre a História de Volta Redonda.



“Nós queremos estimular esta cultura de hospitalidade do município e fazer a mediação dos espaços culturais voltados para o lazer. Uma cidade como Volta Redonda, que fica entre duas rodovias e recebe muita gente de fora, precisa ser preparada para receber esses turistas que vem aqui nos conhecer”, afirmou a diretora.



A guia de turismo, Ana Karine Andrade, na profissão há seis anos, comentou a importância dessa capacitação.



“É uma iniciativa muito positiva da prefeitura porque ajuda a divulgar mais a nossa cidade, a nossa região. Considero importante também pela contribuição no nível de conhecimento para todos nós, assim vamos conseguir melhor atender os turistas que vierem visitar a cidade. Estamos agregando mais valores, mais ensinamentos sobre a nossa história”, declarou.

Cerca de 50 guias de turismo da cidade participam da capacitação que faz parte do programa 'Orgulho de Volta' da Prefeitura Municipal.