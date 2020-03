Iniciam as obras de drenagem no acesso ao bairro Santo Agostinho

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda estão convivendo com o programa Asfalto de Volta. Por toda a cidade são obras de recapeamento, recomposição de solo e drenagem, o objetivo segundo o governo municipal é acelerar os serviços aproveitando o bom tempo.



Nesta quarta-feira, dia 11, uma equipe iniciou as obras de drenagem na Avenida Arlindo Francisco Soares, de acesso da BR 393 ao bairro Santo Agostinho.



Essa será a primeira parte da obra, que contará com duas intervenções de drenagem – com colocação de novas tubulações – para evitar acumulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento. Após a obra, será aplicada a nova camada de asfalto.



O presidente da Associação de Moradores do Santo Agostinho, Divino dos Santos, elogiou o início dos trabalhos.



“Estamos confiantes com a obra. Pela primeira vez será estruturante, está sendo feito a drenagem que nunca foi feita. Anteriormente, faziam o asfalto e depois os buracos voltavam. Agora estão resolvendo o problema de acúmulo de água antes de fazer o pavimento”, disse o presidente da associação.



Em outra frente de trabalho, seguem as obras de drenagem na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços. No local, de acordo com informações da prefeitura, serão investidos mais de R$ 3,5 milhões em asfalto.



Também nesta quarta, aconteceram asfaltamentos nos bairros Vila Santa Cecília, Retiro e na Rodovia dos Metalúrgicos. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que a cidade está investindo no maior programa de pavimentação com recursos próprios.



“O tempo está colaborando e estamos acelerando as ações do programa Asfalto de Volta. Não estamos realizando um simples tapa-buraco, mas fazendo recapeamento e reconstrução de solo, intervenções que serão mais duradouras e eficientes”, disse Samuca.

Obras de recapeamento, recomposição de solo e drenagem acontecem em Volta Redonda - Divulgação

Ainda nesta quarta-feira, dia 11, foi iniciada a reforma do piso do ponto de ônibus em frente a Escola Manoel Marinho, sentido Vila Santa Cecília. No local, será aplicado concreto armado, que é cinco vezes mais resistente. Com isso, os ônibus podem frear com mais segurança.



A troca do pavimento ocorreu em outras sete paradas de ônibus, no Centro, Aterrado e Vila Santa Cecília. São elas o ponto da Light e próximo ao Posto JK, na Amaral Peixoto; Avenida Paulo de Frontin; pontos da Rodoviária (Avenida dos Trabalhadores e Nelson Gonçalves); ponto do Colégio Manoel Marinho; e ponto do Sider Shopping.