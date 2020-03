Prefeito Samuca Silva se reúne com comerciantes da Vila Santa Cecília

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 12, o prefeito Samuca Silva recebeu alguns empresários da Vila Santa Cecília, que é um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, para tratar de melhorias na manutenção e zeladoria do bairro.

No encontro também estavam representantes das secretarias municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico. Uma das ações pensadas durante a reunião foi uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de lixo.



“Vamos fazer uma ação com a população para evitar que as pessoas continuem jogando lixo no chão. Em paralelo a isso, vamos reforçar o número de lixeiras nos principais centros comerciais, como os bairros Aterrado, Vila Santa Cecília, Retiro e Amaral Peixoto”, disse Samuca.



Na reunião os empresários ainda fizeram alguns pedidos, como lavagem de algumas ruas e fiscalização de ambulantes irregulares.



“Nós já realizamos uma fiscalização constante para evitar a atuação de ambulantes irregulares, mas vamos intensificar as ações”, contou o diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Chaves.