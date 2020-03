'Orgulho de Volta' entrega escola revitalizada no bairro Coqueiros

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 12, o bairro Coqueiros, em Volta Redonda, recebeu a revitalização da Escola Municipal Carlos Sarkis, que atende 130 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.



A reformada da unidade contemplou pintura das salas de aula, pátio, cozinha, banheiros, corredor e toda área externa. Durante a cerimônia, os alunos realizaram uma apresentação musical e a diretora da unidade escolar, Elenice Souza, destacou que um ambiente agradável colabora com o desenvolvimento dos alunos.



“Estamos muito felizes e gratos de estarmos vivendo essas melhorias na escola. Sabemos da importância de ter uma escola agradável que colabora com a melhoria da qualidade do ensino e ajuda no desenvolvimento dos alunos”, contou.



O presidente da Associação de Moradores do bairro, Cosme Assis, também agradeceu pelas obras feitas na escola.



“Queria deixar a minha gratidão por melhorar a escola. E aproveito para agradecer ao prefeito pelas melhorias no bairro. Principalmente na questão do ônibus, que prejudicava bastante os moradores. Alguns ficavam horas esperando a condução e, agora, a situação melhorou”, disse.



A secretária de Educação, Rita Andrade, agradeceu o apoio da equipe da SME e reforçou o compromisso do governo municipal.



“A unidade está toda organizada, bonita e vai receber novos profissionais para suprir as necessidades. Essa gestão acredita e investe na educação de Volta Redonda. Trabalhamos juntos e trabalhamos para vocês. Agradeço aos professores e aos pais presentes, que são muito importantes no desenvolvimento dos alunos”, declarou Rita.

Escola Municipal Carlos Sarkis foi revitalizada - Divulgação

O prefeito Samuca Silva explicou o motivo pelo qual o Programa ‘Orgulho de Volta’ investe na educação da cidade.



“Investir na educação é investir no futuro. Estamos valorizando os profissionais da educação, melhoramos a merenda escolar, os uniformes e kit escolar foram entregues na primeira semana de aulas, além de tantos outros investimos em revitalizações das unidades escolares. Aproveito para parabenizar os educadores da escola pelo trabalho realizado”, disse o prefeito.



Durante a entrega o prefeito Samuca Silva falou que o bairro Coqueiros vem recebendo investimentos em diversas áreas.



“Recentemente, conseguimos resolver um problema de falta de água no bairro, que afetava diversas famílias há anos. Gostaria também de comunicar que na próxima semana, uma nova médica ginecologista vai começar a trabalhar na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda das mulheres do bairro que necessitam do atendimento”, disse.