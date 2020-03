Voltaço aposta na defesa para enfrentar o Madureira

Volta Redonda - A quinta-feira, dia 12, do Volta Redonda Futebol Clube foi de treinamento em período integral no CT Oscar Cardoso e foco na partida decisiva diante do Madureira, segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão.

Confronto direto na briga pela classificação para a semifinal da Taça Rio, uma vez que a diferença entre o Voltaço, segundo colocado do grupo B, com quatro pontos, e do Madureira, terceiro colocado, é de apenas um ponto.

Para sair de campo com a vitória, o lateral-direito Oliveira destaca para a importância do sistema defensivo continuar com as boas atuações, principalmente dos jogos no Raulino de Oliveira, quando não tomou nenhum gol nas cinco partidas disputadas.

“Precisamos ter um sistema defensivo muito sólido, assim como estamos conseguindo nas partidas em casa. No jogo fora é importante não tomar gol, porque tenho certeza que os nossos atacantes vão fazer lá na frente e vamos sair com a vitória. Estamos fazendo uma semana de trabalho muito forte e chegaremos preparados para fazer um grande jogo e buscar os três pontos”, disse.

Oliveira chegou ao Esquadrão de Aço para a disputa do Estadual e se tornou um dos destaques da equipe. O lateral vê a união do elenco como um dos principais fatores para a boa campanha que o Voltaço vem apresentando.

“O nosso grupo é muito unido e com uma solidez muito boa. Procuro estar sempre crescendo, me entregando ao máximo dentro de campo e buscando ajudar os meus companheiros de todas as formas. O torcedor pode ter certeza que vamos para Conselheiro Galvão buscar a vitória, com muita força, dedicação e brigando até o último minuto”, afirmou o jogador.