Internos de Volta Redonda fazem curso profissionalizante na Fundação CSN

Volta Redonda - Adolescentes do Centro de Socioeducação Irmã Assuncion de La Gandara Ustara (uma das unidades de internação do Degase), no bairro Roma, em Volta Redonda, estão desde fevereiro, participando de um curso gratuito do projeto Capacitar, oferecido pela Fundação CSN.

Os adolescentes, mesmo sendo de unidade de internação, foram contemplados com essa oportunidade como estímulo por aderirem ao Programa de Abolição à Ideologia Faccional do Sistema Socioeducativo (Paifss).

Segundo o cronograma do projeto, ao longo de um semestre eles terão aulas teóricas e práticas, com outros jovens da rede pública do Sul Fluminense, no Hotel-escola Bela Vista, em Volta Redonda.

Com uma carga horária total de 220 horas, o objetivo é que saiam profissionais aptos aos serviços de recepção, cozinha, eventos, garçom, governança, bar, reservas, manutenção e atendimento ao cliente.