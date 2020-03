Atacante Pedrinho quer Voltaço focado diante do Madureira

Volta Redonda - A partida entre Volta Redonda e Madureira, marcada para esta segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão, é um confronto direto na briga pela classificação para as semifinais da Taça Rio.

Por isso, o atacante Pedrinho alerta para a importância do Esquadrão de Aço entrar focado e manter o padrão de jogo os 90 minutos.

“É um confronto direto, com duas equipes que estão fazendo um grande campeonato e o detalhe vai fazer a diferença. Precisamos fazer um jogo com a concentração lá no alto e sem erros. O nosso sistema defensivo atento, repetindo as boas atuações das partidas em casa, e lá na frente precisamos aproveitar as chances criadas. É um jogo de seis pontos e vamos brigar até o final pela vitória”, disse.

Titular em todas as partidas do Esquadrão de Aço no ano até aqui, Pedrinho vem sendo a principal arma ofensiva da equipe, tendo o chute de fora da área como ponto forte.

“O professor Luizinho monta a equipe para jogar ofensivamente, buscando o gol o tempo todo e nos dá liberdade para criar e chegar finalizando. Tenho a batida da entrada da área como ponto forte, treino bastante ela e sempre que tenho a oportunidade procuro finalizar. O primeiro gol já saiu, mas vou continuar trabalhando forte para outros saírem e seguir ajudando o Voltaço a buscar a classificação para a semifinal”, falou.

O Volta Redonda está na vice-liderança do grupo B, dois pontos atrás do líder Fluminense e um a mais que o Madureira.