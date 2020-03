Vias de Volta Redonda receberam recapeamento neste sábado, dia 14

Volta Redonda - As equipes de recapeamento asfáltico estão atuando em diversos pontos de Volta Redonda. Neste sábado, dia 14, os bairros Jardim Amália, São João, Santa Cruz, Três Poços, Monte Castelo e São Geraldo receberam as ações do programa ‘Asfalto de Volta’.



De acordo com o prefeito Samuca Silva esse é o maior programa de pavimentação dos últimos vinte anos no município.



“Estamos trabalhando todos os dias, com investimentos concentrados na estrutura viária da cidade, na preparação do solo e na renovação do asfalto. E aproveitando que a chuva deu uma trégua aceleramos os trabalhos”, disse o prefeito Samuca Silva.



As ações são realizadas com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU). Moradores do bairro Monte Castelo acompanhavam as intervenções e falaram sobre os serviços.



“É um asfalto antigo e, com essa chuvarada, acabou cedendo e aparecendo os buracos, não aguentando os veículos. E tem que ser assim, um trabalho bem feito”, disse o aposentado José Werneck, 88 anos.

Ruas de Volta Redonda recebem recapeamento neste sábado, dia 14 - Divulgação

Na Rua Érica Berbet, em Três Poços, a Prefeitura de Volta Redonda está realizando obra de drenagem e melhoria da via. Já a Avenida Paulo Erlei Abrantes segue em obras, com serviço de fresagem asfáltica e, por isso, estará interditada neste domingo, dia 15, das 7h às 17h.



Neste sábado, dia 14, a equipes atenderam as seguintes vias: Rua Fleming, no bairro São João, Rua Papa João XXIII e Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo, Ruas Papa Paulo VI, Florência de Abreu e Cristovão Colombo, no bairro Jardim Amália, Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, Avenida Paulo Erlei Abrantes e Érica Berbet, em Três Poços.