SAAE - VR realiza manutenção em adutora que rompeu na Avenida Beira Rio

Volta Redonda - Na noite deste sábado, dia 14, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, (Saae-VR) identificou um rompimento da adutora na Avenida Beira Rio, que causou a diminuição da capacidade de abastecimento de água para 75% de funcionamento.

O motivo do rompimento teria sido a pressão na rede diante da variação do nível do Rio Paraíba do Sul, que nas últimas semanas oscilou diante das fortes chuvas e da abertura das comportas de Furnas. A alteração do nível causou a sedimentação da terra e o desencaixe do tubo.

O SAAE informou que já tomou as medidas necessárias e a manutenção está sendo realizada, com previsão para término no final da tarde deste domingo, dia 15, por volta das 17 horas. A normalização no abastecimento ocorrerá de forma gradativa.

O Saae-VR ainda destaca que está fazendo a substituição do material antigo, de PVC, pelo tubo de ferro que, além de ser mais resistente, minimiza as chances de rompimento.