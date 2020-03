Alunos do pré-vestibular cidadão do MEP terão um ‘repositório virtual’

Volta Redonda - Os 75 estudantes do pré-vestibular Cidadão do MEP (Movimento Ética na Política), ausentes das salas de aulas devido à pandemia do coronavírus, terão ‘aulas virtuais’. A secretaria do curso criou, na página https://mepvr.com.br/pre-vestibular-cidadao/, o chamado ‘repositório de matérias’.

“A idéia do repositório é reunir os arquivos utilizados em sala de aula para que os alunos possam acessar de qualquer lugar e a qualquer momento, os conteúdos enviados pelos professores voluntários”, informou Davi, responsável pelo setor de arquivo do MEP.



O sistema será um ‘auxiliador’ na ausência das aulas presenciais. Assim, minimizará a perda de conteúdos, evitando também a fadiga ociosa nos alunos. Os professores já iniciaram envio de exercícios, indicações de links e roteiros de estudos.

Há também disponível todo o material via whatsapp, segundo informações da equipe técnica composta pelos voluntários: Davi Souza, Carol Real e Pedro Paulo.



A plataforma é protegida por senha, assim o estudante do MEP terá acesso ao conteúdo que está por disciplina. A equipe também de forma ‘online' auxiliará as pessoas que, porventura, tenham dificuldades.