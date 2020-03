Homens são presos suspeitos de venderem álcool em gel falsificado

Volta Redonda - Policiais da 93ª Delegacia de Polícia com apoio da vigilância sanitária do município de Volta Redonda, prenderam, nesta quarta-feira, dia 18, dois homens que vendiam supostamente álcool em gel falso. A prisão aconteceu no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.



Segundo os agentes, os acusados foram autuados por comercializarem substância imprópria para consumo. Os produtos foram encaminhados para perícia e os suspeitos irão responder por crime ao consumidor. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.