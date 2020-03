Volta Redonda cria cinturão de segurança nas entradas da cidade

Volta Redonda - Após o decreto que bloqueia as sete entradas de Volta Redonda, como medida preventiva contra COVID-19, o novo coronavírus, as equipes da Guarda Municipal (GMVR) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão trabalhando em conjunto para evitar que pessoas vindas de regiões com circulação do vírus passem pela cidade.



A ação, que está sendo realizada desde o meio-dia desta sexta-feira, dia 21, já evitou que alguns ônibus entrassem na cidade. A prefeitura adquiriu dois termômetros digitais para check up de quem estiver chegando de outros municípios.



Caso a pessoa apresente febre, será encaminhada para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou UPA. Na manhã deste sábado, dia 21, o prefeito Samuca Silva, acompanhou, os trabalhos das equipes na entrada da cidade pelo bairro Santa Inês.



“Estamos acompanhando de perto esse trabalho. Nosso objetivo é evitar que ônibus oriundos de área com circulação do vírus possam entrar na nossa cidade, sendo uma medida de prevenção adotada", disse Samuca.

Equipes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando em conjunto no combate ao coronavírus - Divulgação



"Acompanhei uma abordagem da nossa equipe com carros com placas de fora. Foi realizado um teste de temperatura e uma entrevista para encaminhar a pessoa para UBS”, esclareceu o prefeito Samuca Silva.



Para o morador do bairro Minerlândia, Denis Silva, que foi testado pela equipe da Secretaria de Saúde, essa ação é muito válida e reflete a preocupação com os moradores da cidade.



“Nós, que trabalhamos na rua, ficamos à mercê de pegar o vírus e levar ele para dentro de casa. Essa ação da prefeitura é muito importante”, falou.



A Guarda Municipal também está informando as pessoas, como destacou o prefeito Samuca.



“A Guarda faz uma campanha informativa sobre a proteção contra o vírus nessas barreiras, sendo um trabalho de combate e também de informação à população”, contou.

Outros veículos, como táxis e motoristas de aplicativos, também serão fiscalizados, a fim de evitar que cheguem passageiros dessas áreas de risco."Acompanhei uma abordagem da nossa equipe com carros com placas de fora. Foi realizado um teste de temperatura e uma entrevista para encaminhar a pessoa para UBS”, esclareceu o prefeito Samuca Silva.Para o morador do bairro Minerlândia, Denis Silva, que foi testado pela equipe da Secretaria de Saúde, essa ação é muito válida e reflete a preocupação com os moradores da cidade.“Nós, que trabalhamos na rua, ficamos à mercê de pegar o vírus e levar ele para dentro de casa. Essa ação da prefeitura é muito importante”, falou.A Guarda Municipal também está informando as pessoas, como destacou o prefeito Samuca.“A Guarda faz uma campanha informativa sobre a proteção contra o vírus nessas barreiras, sendo um trabalho de combate e também de informação à população”, contou.