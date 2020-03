Volta Redonda confirma dois casos de coronavírus

Volta Redonda - Dois casos de coronavírus estão confirmados pela Secretaria de Saúde de Volta Redonda. Segundo apurou a reportagem do 'O Dia', um caso trata-se de um homem, 58 anos, que viajou para Paraty e agora está de quarentena em casa. Sua esposa já fez o teste para coronavírus e o resultado foi negativo.

O outro caso confirmado é de uma senhora, 60 anos, que esteve no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. Ela está em isolamento domiciliar.

Conforme conversado com o Prefeito Samuca Silva outras informações serão repassadas neste sábado, dia 21, às 16h, através de uma live no Facebook e Instagram.

"Vamos atualizar os dados sobre o coronavírus e detalhes dos casos confirmados na cidade. Não há motivo para pânico, é momento de seriedade", disse o prefeito já adiantando a live deste sábado.

Em Volta Redonda já está determinado na cidade que bares, restaurantes, lanchonetes e afins devem reduzir em 30% o horário de funcionamento e garantir espaçamento de dois metros entre mesas, sendo permitido delivery e serviço de retirada de alimento para consumo em outro local. Também foi decretado o fechamento total de boates, casas noturnas, casas de festas, locais para formaturas e outros eventos.



“Gostaria de agradecer aos comerciantes que de forma geral atenderam ao pedido da prefeitura e da justiça e fecharam seus estabelecimentos. É um momento difícil, estamos preocupados com a economia, mas estamos mais preocupados com as vidas. Podemos tudo, só não podemos perder a vida de pessoas da nossa cidade. Quero agradecer aos empresários, que estão preservando as suas vidas e a dos funcionários, e fazendo com que essa curva de transmissão na próxima semana seja amenizada”, disse Samuca Silva.O decreto não atinge os seguintes estabelecimentos: supermercados, farmácias, postos de gasolina (não inclusas lojas de conveniências), agências bancárias, lojas de material de construção, açougues, pequenos comércios de venda de gêneros alimentícios, lojas de produtos médicos e hospitalares, oficinas mecânicas, borracharias, lojas de venda de água mineral e gás.Já lojas, consultórios médicos, laboratórios e outros estabelecimentos que prestem serviços ou comercializam equipamentos e produtos relacionados a saúde, poderão manter seu funcionamento mesmo se situados em centros comerciais e shoppings. Todos os centros comerciais também não poderão funcionar.Além disso, as aulas seguem suspensas por tempo indeterminado. O prefeito Samuca Silva ainda decretou que apenas 30% dos servidores públicos – exceto das áreas da Saúde e Segurança Pública – vão trabalhar presencialmente nos setores públicos.Com o objetivo de manter a população informada sobre os dados do Coronavírus (COVID-19) foi criada uma página para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Para acessar basta entrar no endereço: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8/2493