Prefeito confirma dois casos de coronavírus em Volta Redonda

Volta Redonda - Através de uma live nas redes sociais nesta tarde de sábado, dia 21, o Prefeito Samuca Silva confirmou e detalhou os dois casos de Covid-19 em Volta Redonda.

Como já havia adiantado ao O Dia, um caso trata-se de um homem de 58 anos que viajou no dia 10 de março para Juiz de Fora (MG) e depois para Paraty (RJ). O outro caso uma mulher de 60 anos que esteve em um aeroporto do Rio de Janeiro. De acordo com as informações do prefeito, nas duas situações as pessoas contraíram o coronavírus fora da cidade.



Agora os dois casos estão sendo monitorados e foram conduzidos para o isolamento domiciliar, aguardando assim em quarentena em suas casas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, nenhum dos casos teve necessidade de hospitalização.



Atualmente Volta Redonda tem dois casos confirmados, 99 casos suspeitos e 25 descartados. A população pode obter informações e dados do Coronavírus na cidade, através de uma página para prestar esclarecimentos sobre o assunto.



A ferramenta será atualizada todos os dias, sempre às 11 horas, com os números oficiais dos casos do município. O endereço eletrônico pode ser acessado no link: www.voltaredonda.rj.gov.br/vrcontraocorona.