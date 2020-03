Idoso com sintomas de covid-19 morre em Volta Redonda

Volta Redonda - Morreu na noite de sábado, dia 21, no Hospital São João Batista, Volta Redonda, um idoso, 66 anos que apresentava um quadro típico de uma gripe.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade ainda não há informações sobre a causa da morte do paciente, mas um exame que pode comprovar ou descartar a Covid-19 foi realizado e o resultado sai em até sete dias.



De acordo ainda com a secretaria, a irmã do idoso, de 67 anos, está internada em isolamento, no mesmo hospital, em estado grave. A equipe médica fez a coleta do material que foi encaminhado ao laboratório para realizar o teste para coronavírus.