Volta Redonda - Prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, voltou na tarde deste domingo, dia 22, através das redes sociais para informar sobre os novos dados do coronavírus na cidade. Samuca disse na live que pretende manter esse canal aberto com a população para assim evitar as fake news e boatos.

O prefeito destacou no início da conversa que mais dois casos foram confirmados em Volta Redonda e aguardam os exames de contraprova. Mas que achou melhor informar a população para não gerar dúvidas no que diz respeito à transparência.

Os casos que apresentaram teste positivo para o Covid-19 são de uma mulher, de 36 anos que consultou com um psicólogo que esteve na Espanha e o outro caso, um homem de 43 anos de idade, professor universitário no Rio de Janeiro.

“Eles não precisaram ser hospitalizados, passam bem, mas estão em isolamento domiciliar”, declarou o Prefeito Samuca Silva.

O Prefeito também destacou mais uma vez que a estratégia é clara, é necessário ficar em casa. Acrescentou que nesta segunda-feira, dia 23, vai acontecer uma reunião do governo municipal com a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público para aprimorar os procedimentos daquelas pessoas que ainda não compreenderam e seguem contra as determinações estabelecidas de combate ao coronavírus.