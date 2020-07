Volta Redonda oferece nova vacina contra meningite para adolescentes de 11 e 12 anos

Volta Redonda - A nova vacina contra meningite está disponível na Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda. Trata-se da vacina, que protege contra quatro sorotipos de meningite bacteriana: A, C, W e Y. O Ministério da Saúde atualizou o calendário de imunizações e a vacina meningocócica quadrivalente passou a ser disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e a fazer parte do Calendário Vacinal Adolescente.

A vacina quadrivalente estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família deve ser aplicada em adolescentes com idade entre 11 e 12 anos. Mesmo os que tenham recebido anteriormente a vacina MenC (conjugada) ou dose de reforço, desde que respeite o intervalo de, pelo menos, trinta dias, tem que receber a dose. A orientação da Secretaria de Saúde é para que os pais e responsáveis procurarem a unidade da Atenção Básica de referência e garanta a imunização contra a meningite.

De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, a prevenção é sempre o melhor remédio. Ela declarou a importância da imunização contra doenças, principalmente, em tempo de pandemia pela covid-19 e de preservação da capacidade de atendimento da rede de saúde.

“É obrigação do poder público disponibilizar as vacinas ofertadas pelo SUS para a população e é dever do cidadão manter a caderneta de vacinação atualizada, principalmente a das crianças e adolescentes”, disse.

Ainda segundo a secretária, atualmente as Unidades Básicas de Saúde do município também oferecem a vacina contra o sorotipo C, que é indicada para bebês de 3 e 5 meses e com reforço aos 12 meses.

“A meningite é uma doença grave e a vacinação é a melhor forma de prevenção contra a doença”, reforçou Flávia.

A meningite é uma doença que provoca inflamação das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, que pode ser causada por vírus ou por bactéria. O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de cinco anos, principalmente até um ano. No entanto, pode acontecer em qualquer idade.

No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão.