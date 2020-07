Força-tarefa de Volta Redonda intensifica fiscalização nos bares neste final de semana

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 24, Volta Redonda completa 12 dias de flexibilização das atividades econômicas e mantém os eixos de monitoramento dentro do limite do acordo com a Justiça. Neste fim de semana, a força-tarefa vai reforçar a fiscalização no funcionamento dos bares, principalmente no período noturno.

A força-tarefa é formada por integrantes da Guarda Municipal, das secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, da Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público. A equipe atendes denúncias feitas pela população por meio da Central Única de Atendimento (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR. Também realiza rondas em locais que, tradicionalmente, apresentam concentração de pessoas em bares.

No último domingo, a fiscalização atuou na Praça da Colina e dois bares que descumpriam as normas sanitárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus foram interditados. A equipe da força-tarefa identificou aglomeração e venda de bebidas para clientes em pé e sem máscara, o que é proibido pelos decretos municipais vigentes. Esta mesma praça foi fechada por dez dias no último mês de junho, também por apresentar aglomeração de pessoas.

O prefeito Samuca Silva lembrou que, além da força-tarefa, a prefeitura atua no combate ao novo coronavírus em outras frentes.

“Temos o cinturão de controle de acesso de veículos nas entradas da cidade e ainda fiscalizamos o transporte público”, falou, acrescentando que, apesar do município ter investido na estrutura da Rede Pública de Saúde com a implantação do Hospital de Campanha, a disponibilização de 37 leitos de UTI e o convênio com a UFRJ para tratamento precoce dos casos leves da Covid-19, “a prevenção ainda é o melhor remédio”.



Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas são o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos; a ocupação de leitos de UTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; o grupo de risco permanecer em isolamento social; uso de máscara obrigatório em todo espaço público; além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.