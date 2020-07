Escola de Governo de Volta Redonda capacita servidores durante a pandemia

Volta Redonda - As capacitações e atualizações da Escola de Governo e Gestão (EGG) de Volta Redonda continuaram de forma online para os funcionários públicos municipais durante a pandemia da covid-19. Neste período, 257 servidores já foram capacitados pela equipe da escola, que selecionou cursos para manter a meta de qualificação do serviço público.

Entre os cursos oferecidos estão: Introdução ao Orçamento Público; Gestão de Pessoas no Setor Público e Plano de Carreira; Desafio da Lei de Proteção de Dados Pessoais na Administração Pública; A Importância das Respostas ao Ministério Público e as Consequências do seu não atendimento; Workshop de Oratória; Oratória na Era Digital; Workshop Qualidade de Vida no Trabalho; Excel Básico; Como utilizar Estratégias de Marketing Digital no Setor Público; Palestra: "Como manter a equipe motivada e atingir melhores resultados"; e Importância da Atividade Física no Isolamento Social.



De acordo com a gerente administrativa da Escola de Governo e Gestão, Daniele Monteiro, mesmo com a pandemia, a equipe não perdeu o foco de qualificação do servidor público.



“Fomos nos adaptando e hoje estamos nesse novo formato de ensino a distância. A princípio não foi fácil mas mantivemos o propósito da gestão de melhorar o serviço público na cidade”, disse.



A Escola de Governo foi implantada em 2017 com objetivo de promover atualização constante dos servidores públicos municipais. Em julho de 2019 foi inaugurada a sede da escola, no bairro Siderópolis, espaço físico que está fechado por conta da quarentena. Só em 2019 mais de dois mil servidores foram capacitados em um total de 72 cursos.